logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pan de Muerto significa tradición y variedad

Un manjar que se ofrece en panaderías poceñas por distintos tamaños y precios

Por Leonel Mora

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Pan de Muerto significa tradición y variedad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Existe otro elemento que cada año confirma la llegada de la temporada de Día de Muertos en Villa de Pozos: el tradicional pan de muerto, un producto artesanal que sólo se elabora durante estas fechas y que atrae a decenas de clientes a las panaderías de mayor tradición del municipio.

      Este manjar se ofrece en distintos tamaños, desde piezas individuales que pueden adquirirse por ocho, diez o 15 pesos, hasta versiones familiares que superan los 50 pesos, especialmente cuando incluyen rellenos o ingredientes especiales. También existen presentaciones con formas de tumba, calavera o decoraciones alusivas a la festividad.

      Aunque la receta tradicional sigue siendo la favorita de muchas personas, en los últimos años los panaderos poceños han incorporado nuevas opciones. Actualmente, es posible encontrar variedades con sabor a chocolate, fresa o nuez, así como rellenos de crema pastelera, crema de avellana, queso suave o mermelada de zarzamora, entre otras combinaciones.

      De acuerdo con artesanos del pan, gran parte de su sabor y aroma característicos provienen del uso de agua de azahar, ralladura de naranja y un ligero toque de anís, ingredientes que distinguen a este producto de otros panes dulces de temporada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre las curiosidades que rodean a este alimento destaca una creencia difundida en algunos países, de que el pan de muerto se prepara con cenizas reales de personas fallecidas. Sin embargo, los panaderos aclaran que se trata únicamente de una leyenda sin fundamento, pues la receta es elaborada exclusivamente con ingredientes de panadería tradicionales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cierran filas Ceepac y los 31 OPLE tras escándalo en el INE
        Cierran filas Ceepac y los 31 OPLE tras escándalo en el INE

        Cierran filas Ceepac y los 31 OPLE tras escándalo en el INE

        SLP

        Pulso Online

        En un comunicado reafirman su "compromiso con la autonomía institucional, la legalidad y la transparencia electoral"

        Activo, operativo por Xantolo y Día de Muertos en municipios
        Activo, operativo por Xantolo y Día de Muertos en municipios

        Activo, operativo por Xantolo y Día de Muertos en municipios

        SLP

        Pulso Online

        Se realizaron inspecciones y se diseñó un plan hasta el 3 de noviembre

        Seduvop y UASLP, sin acuerdo para obra en Facultad de Ciencias
        Seduvop y UASLP, sin acuerdo para obra en Facultad de Ciencias

        Seduvop y UASLP, sin acuerdo para obra en Facultad de Ciencias

        SLP

        Rubén Pacheco

        Grimaldo Limón justificó que no se pudo llevar a cabo la intervención por temas técnicos

        Habilidades en IA y manejo de datos piden empresarios
        Habilidades en IA y manejo de datos piden empresarios

        Habilidades en IA y manejo de datos piden empresarios

        SLP

        Samuel Moreno

        Recomienda Aderiac a futuros trabajadores fortalecer sus conocimientos en estas áreas