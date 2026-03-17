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PAN también rechaza el "Plan B" de Sheinbaum

Advierte que la iniciativa de Morena incluye recortes presupuestales y cambios que invaden competencias estatales

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 17, 2026 11:56 a.m.
A
Rubén Guajardo / Foto: Pulso

Rubén Guajardo / Foto: Pulso

La reforma electoral impulsada por Morena omite atender la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, advirtió el diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), quien adelantó que su partido a nivel federal se opondrá al llamado Plan B si se intenta aprobar mediante leyes secundarias.

La iniciativa, que ya fue desechada en el Congreso de la Unión, no contempla la anulación de elecciones en casos de injerencia delictiva ni establece mecanismos de protección para candidatos y votantes, pese a resoluciones del Tribunal Electoral que han advertido sobre este problema en distintas regiones del país.

El legislador cuestionó además que la presentación del proyecto se realizara desde la Secretaría de Gobernación por dirigentes partidistas, al considerar que implica el uso de recursos públicos con fines políticos y diluye la separación entre partido y gobierno.

El contenido de la propuesta, agregó, incluye medidas ajenas al ámbito electoral, como recortes a presupuestos legislativos y cambios en la integración de cabildos, lo que —sostuvo— invade competencias estatales. Como referencia, indicó que en San Luis Potosí el Congreso local ejerce 320 millones de pesos de un presupuesto estatal de 70 mil 400 millones, equivalente al 0.46 por ciento.

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También cuestionó ajustes como la modificación de la revocación de mandato y la eliminación de la reelección, y planteó que una reforma electoral debe centrarse en garantizar condiciones de libertad en el voto, incluyendo la anulación de comicios con intervención del crimen organizado y el control de recursos ilícitos en campañas.

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