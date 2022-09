Pandemia elevó el número de suicidios en menores, asegura diputada

Durante la pandemia de la Covid-19, se han incrementado los reportes de suicidios entre niñas, niños y adolescentes, advirtió Gabriela Martínez Lárraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.



Dijo que la niñez y las juventudes no están encontrando la salida y la guía para atender sus situaciones emocionales, es decir, no tienen con quién platicar entablar diálogo sobre lo que les afecta.

Así, se va dando cuadros depresivos que concluyen en suicidios. "No hay en el estado quien brinde salud mental, no hay y mucha gente no puede pagar un psicólogo (...) ¿Qué está haciendo el Estado en cuestión de salud mental?”, complementó.

"Hay otro tema que es el suicidio. Me han llegado muchos casos de suicidios de menores de edad y adolescentes. A raíz de la pandemia algo pasó emocionalmente en la juventud", lamentó.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se localiza la clínica psiquiátrica "Everardo Neumann Peña", adscrita a los Servicios de Salud del Estado, que inclusive brinda servicio a usuarios de estados limítrofes.

Según una encuesta de UNICEF y Gallup entre niños y adultos de 21 países en el 2021, un promedio de 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 años encuestados dijo que a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en realizar algún tipo de actividad.

En tanto, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que "muchas personas que antes salían adelante ahora son menos capaces de hacerlo debido a los múltiples factores de estrés generados por la pandemia".