Panistas a Marko: AN debe postular a Nava a la alcaldía

El único ex gobernador panista y potosinos con trayectorias en el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado y la alcaldía capitalina, piden en un desplegado que el PAN cumpla la palabra empeñada el pasado noviembre de su dirigente nacional Marko Cortés Mendoza: que el segundo lugar de la interna panista para gobernador sea el candidato blanquiazul a la alcaldía capitalina.

El desplegado, dirigido a las directivas panistas nacional y estatal, se generó unas horas después de que la Coalición Sí por San Luis (PRI, PAN, PRD y Conciencia), anunciara las candidaturas de Octavio Pedroza Gaytán para la gubernatura y su amigo el ex jefe de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos para la alcaldía capitalina.

El ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, el senador Francisco Salazar Sáez, la diputada federal Josefina Salazar, los ex senadores Alejandro Zapata Perogordo y Elodia Gutiérrez Estrada, el ex alcalde Mario Leal y el empresario Miguel Maya Romero, entre otros, firman el desplegado su manifiesto respaldo al alcalde con licencia Xavier Nava Palacios, "para que sea designado como candidato a la presidencia municipal de la capital".

Aducen los firmantes que "para el PAN y para los habitantes de San Luis Potosí", es Xavier Nava "con quien hemos iniciado el rescate de nues-

tra ciudad".

Y hacen referencia a "las declaraciones vertidas por el presidente nacional del Pan, Marko Cortés Mendoza, el pasado mes de noviembre, respecto al resultado del proceso a la gubernatura, en donde se afirmó que el segundo lugar sería para el candidato a la alcaldía de la capital".