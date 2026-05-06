Panteones de SGS recibirán hasta 4 mil visitantes

Para el próximo fin de semana, los cementerios municipales de Soledad, esperan recibir hasta cuatro mil personas, debido a la celebración del Día de las Madres el domingo 10 de mayo.

Antonio Zamarripa, titular de Servicios Municipales, indicó que después del Día de Muertos, esta es una de las fechas en la que los camposantos reciben un gran número de asistentes.

Por ello, dijo que el mayor número de visitantes se espera para el sábado 9 y domingo 10 de mayo, aunque hay familias que acuden días antes para evitar aglomeraciones.

En ese sentido, dijo que el personal de panteones intensificará las labores de mantenimiento y limpieza a fin de que estos espacios se encuentren en óptimas condiciones.

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Derivado de esta asistencia, el funcionario sostuvo que se estima un aumento en la generación de basura, principalmente de hierba y hojarasca que se produce cuando la gente realiza limpieza a las tumbas de sus difuntos.

Calculamos una recolección de hasta 12 toneladas de residuos, entre plásticos, hierbas y otros desechos que suelen acumularse en las lápidas.

Finalmente, aseguró que los panteones contarán con suficiente suministro de agua, por lo que los visitantes podrán realizar sin inconvenientes la limpieza de las tumbas de sus seres queridos, y tanto el Panteón 1 como el 2 estarán abiertos desde las 8 de la mañana.