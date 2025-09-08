Parajes huastecos, cerrados tras fuertes lluvias
Azotaron el norte de la Huasteca y el sur de Tamaulipas
CIUDAD VALLES.- Lluvias norteñas vuelven a provocar cierre de parajes en Ciudad Valles y otros puntos.
La Secretaría de Turismo (Sectur) y Protección Civil del Estado dieron a conocer las consecuencias de las lluvias que azotaron el norte de la Huasteca y el sur de Tamaulipas, así como las que afectaron afluentes con origen en el centro y sur de la República mexicana.
Esta mañana, temprano, Servando Pérez informó que Micos se convirtió en un sitio de recreación visual, ya que el nivel del afluente, a esa altura pasó del 1.30 al 1.98 metros de profundidad, es decir, subió casi 70 centímetros en una noche.
Los demás lugares cerrados por exceso de nivel de agua son: las Cascadas de Tamul, en los embarcaderos de La Morena y Tanchachín, así como el paraje El Jabalí y en Valles El Sidral, con aclaraciones sobre apreciación visual en muchos otros lugares.
