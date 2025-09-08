Inician cierres viales por lluvia en zona metropolitana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre los cierres viales por la lluvia que se registra desde las 15:00 horas aproximadamente en la zona metropolitana.

Reportó que se aplican cierres a la circulación vehicular en el desnivel de la glorieta del Real Inn, al ponente de la ciudad. Además, se ha cerrado el acceso al Río Españita.

Se recomendó manejar con precaución y atender indicaciones.

