Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Inician cierres viales por lluvia en zona metropolitana

Se recomendó manejar con precaución y atender indicaciones

Por Redacción

Septiembre 08, 2025 03:35 p.m.
A
Inician cierres viales por lluvia en zona metropolitana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre los cierres viales por la lluvia que se registra desde las 15:00 horas aproximadamente en la zona metropolitana

Reportó que se aplican cierres a la circulación vehicular en el desnivel de la glorieta del Real Inn, al ponente de la ciudad. Además, se ha cerrado el acceso al Río Españita.

Se recomendó manejar con precaución y atender indicaciones.

