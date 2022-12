Pareja varada en Perú regresa a SLP; apoyo no fue el esperado, acusan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La pareja de potosinos que se encontraba varada en Perú derivado de la complicada situación política en aquel país, arribó la madrugada de este jueves a San Luis Potosí. El regreso a su país natal fue gracias al apoyo de familiares y amigos, y lamentaron que el gobierno estatal, quienes públicamente se comprometieron a ayudarles, solo donaron mil 500 pesos y hasta ahora no se han comunicado con ellos.

Al respecto, Alina Esparza una de las afectadas comentó que "el gobierno sólo nos dio mil 500 pesos, lo demás nosotros lo absorbimos con el dinero de nuestros familiares y amigos que nos apoyaron".

Explicó que pese a la comunicación que hubo con Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), quien les preguntó cuánto necesitaban y aparentemente los apoyó, ahora no les contesta y únicamente recibieron los mil 500 pesos como apoyo.

Y es que la pareja de potosinos necesitaba mil 500 pesos por día, cantidad que requerían para cubrir su hospedaje y alimentación, lo anterior debido a que estuvieron ocho días adicionales en el país andino debido al conflicto político, por ello, indican, esperaban recibir al menos un apoyo de 10 mil pesos, sin embargo, solo llegó un depósito. "Pensamos que nos iban a depositar por día los mil 500 pesos, pero no hubo más y después ya no nos contestaron", detallaron.

Explicaron que pensaron que el gobierno depositaría de forma directa su hospedaje al hotel, pero tampoco ocurrió dicha situación. Ante este panorama, amigos y familiares se movilizaron para juntar más de 10 mil pesos, con los cuales pudieron hacer frente a los gastos, para finalmente realizar un viaje con varias escalas para llegar sanos y a salvos a San Luis Potosí.

Finalmente lamentaron el comportamiento de las autoridades federales, estatales y municipales.