logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES!

Fotogalería

¡FELICIDADES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Parlamento de adultos mayores se realizará hasta el 2027

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Parlamento de adultos mayores se realizará hasta el 2027

El Congreso del Estado aprobó la creación del Parlamento de las Personas Adultas Mayores, aunque su realización fue diferida hasta agosto de 2027, al no contar con recursos para llevarlo a cabo en 2026.

El dictamen fue avalado en la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias, donde se determinó inviable ejecutar la propuesta en el corto plazo, debido a que el presupuesto del presente ejercicio fiscal fue aprobado desde diciembre sin contemplar 

este mecanismo.

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos, planteaba originalmente que el Parlamento se realizará cada 28 de agosto, en el marco del Día de las Personas Adultas Mayores, y que iniciara este mismo año; sin embargo, ese esquema fue modificado y se dejó sin fecha específica dentro de agosto de 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con este ajuste, el ejercicio quedará fuera de la agenda inmediata del Congreso, a diferencia de otros parlamentos ya operando y con recursos asignados, como el Infantil, el de las Mujeres y el de las y los Jóvenes.

En San Luis Potosí hay 257 mil 976 personas adultas mayores, sector que, pese a su peso poblacional, no tendrá representación en este formato legislativo sino hasta dentro de un año, tras la decisión aprobada.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Señalan posibles violaciones a debido proceso en la UASLP
    Señalan posibles violaciones a debido proceso en la UASLP

    Señalan posibles violaciones a debido proceso en la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    Manifestantes piden acceso a expedientes y garantías de defensa para profesores afectados

    RedMetro celebra a niños con dulces y disfraces en rutas
    RedMetro celebra a niños con dulces y disfraces en rutas

    RedMetro celebra a niños con dulces y disfraces en rutas

    SLP

    Redacción

    Celebración infantil en transporte público

    Especial | El último reparador de balones en SLP
    Especial | El último reparador de balones en SLP

    Especial | El último reparador de balones en SLP

    SLP

    Gustavo Hernández

    Un oficio en riesgo por la modernidad

    Promocionarán a la capital potosina durante Mundial
    Promocionarán a la capital potosina durante Mundial

    Promocionarán a la capital potosina durante Mundial

    SLP

    Martín Rodríguez

    También se establecieron alianzas con ciudades como Monterrey, Guadalajara y Oaxaca para impulsar el turismo