Parlamento de adultos mayores se realizará hasta el 2027

El Congreso del Estado aprobó la creación del Parlamento de las Personas Adultas Mayores, aunque su realización fue diferida hasta agosto de 2027, al no contar con recursos para llevarlo a cabo en 2026.

El dictamen fue avalado en la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias, donde se determinó inviable ejecutar la propuesta en el corto plazo, debido a que el presupuesto del presente ejercicio fiscal fue aprobado desde diciembre sin contemplar

este mecanismo.

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos, planteaba originalmente que el Parlamento se realizará cada 28 de agosto, en el marco del Día de las Personas Adultas Mayores, y que iniciara este mismo año; sin embargo, ese esquema fue modificado y se dejó sin fecha específica dentro de agosto de 2027.

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Con este ajuste, el ejercicio quedará fuera de la agenda inmediata del Congreso, a diferencia de otros parlamentos ya operando y con recursos asignados, como el Infantil, el de las Mujeres y el de las y los Jóvenes.

En San Luis Potosí hay 257 mil 976 personas adultas mayores, sector que, pese a su peso poblacional, no tendrá representación en este formato legislativo sino hasta dentro de un año, tras la decisión aprobada.