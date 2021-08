Participó en proceso sólo 5% de electores del distrito electoral 02

La consulta popular en San Luis Potosí registró muy baja participación ciudadana, tan solo en el distrito dos que corresponde a los municipios de Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Cerro de San Pedro, Zaragoza y Soledad de Graciano Sánchez fue alrededor de un 5%.

Así lo señaló Katia Colunga, vocal del Registro Federal de Electores en Soledad quien indicó que si bien no tiene la cifra exacta de cuantas personas participaron el 1 de agosto en las casillas instaladas en los municipios en mención se estima que fue alrededor de 5% de un padrón de 344 mil ciudadanos, es decir aproximadamente 17 mil 800 personas que votaron si o no más los votos nulos.

"En general la afluencia fue muy baja yo creo que porque estuvo muy cercano al evento de la jornada electoral y fue muy pronto convocar a la ciudadanía a otro ejercicio democrático porque saben que esto es cada tres años".

Pese a que por parte del INE se dio difusión a través de redes sociales, el radio, la televisión, lonas publicitarias en rutas del transporte público, la participación fue muy desangelada.

No obstante, consideró que otro factor de la baja participación ciudadana a la consulta popular pudo haber sido por la confusión de la gente a esta actividad, debido a que el partido Morena se limitó a difundir e invitar al pueblo a un juicio a ex presidentes y actores políticos del pasado mediante esta consulta en donde se mostraban imágenes de estos.

"Se desinformó a la ciudadanía, no se les dijo realmente cuál era la pregunta, creo que no hay culpas de nadie, la gente no quiso salir, ni participar y fue a nivel nacional", concluyó.