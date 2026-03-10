logo pulso
MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

SLP

Pasa reforma que modifica criterio para mayoría calificada

La iniciativa fue impulsada por el PVEM, mientras que Morena votó en contra

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 10, 2026 04:43 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que modifica el criterio para alcanzar la mayoría calificada en votaciones clave del Poder Legislativo, al establecer que ésta se calculará con base en las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.

La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Verde (PVEM), Luis Felipe Castro Barrón. Durante su revisión en comisiones, el dictamen fue modificado respecto a la propuesta original, que planteaba calcular la mayoría calificada únicamente con base en los votos emitidos, lo que habría dejado fuera del conteo tanto las abstenciones como las ausencias.

"Esta diversidad de criterios puede generar ambigüedad en su interpretación y sobre todo en su aplicación, lo que eventualmente podría dar varas a incertidumbre jurídica dentro de los procesos de deliberación y toma de decisiones de este órgano legislativo. En ese sentido, este dictamen propone establecer un criterio claro y definido para la determinación de la mayoría calificada, con el objetivo de votar de coherencia, precisión y seguridad jurídica a las disposiciones que regulan el trabajo parlamentario", expuso el diputado promovente.

El decreto fue avalado por el pleno con 21 votos a favor de legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PT y PVEM, mientras que la bancada de Morena votó en contra con cuatro sufragios y registró una abstención.

El cambio impactará directamente en decisiones de alto nivel dentro del Congreso, como la designación del Fiscal General del Estado, titulares de organismos autónomos —entre ellos la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip)—, la persona que encabece el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), así como la resolución de observaciones del Ejecutivo a leyes aprobadas por el propio Legislativo.

De acuerdo con el dictamen, la reforma busca homologar los criterios establecidos en la Constitución local, ya que hasta ahora algunos artículos exigían el respaldo de dos terceras partes del total de integrantes del Congreso, mientras que otros tomaban como referencia únicamente a los diputados presentes en la sesión.

Avanza reforma para calcular mayoría calificada; Morena se abstiene

El PVEM propuso que para determinar las dos terceras partes del Congreso, sea a partir de los diputados presentes

