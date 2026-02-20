logo pulso
PC permanece en alerta ante posibles incendios

Por Leonel Mora

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
PC permanece en alerta ante posibles incendios

A pesar de que todavía no comienza la temporada "fuerte" de incendios, el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad, ya se encuentra al pendiente de cualquier reporte, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, informó el titular del área municipal, Martín Bravo Galicia.

Recordó que al inicio de la actual administración del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el personal de Protección Civil recibió capacitación y certificación para el combate de incendios forestales y de aquellos que afectan áreas urbanas o semiurbanas.

Desde entonces, se han combatido al menos dos incendios importantes en territorio soledense y las capacitaciones con certificación continúan.

Protección Civil también ha procurado hacerse de materiales y equipos, sobre todo de aquello que permite operar o maniobrar en áreas de difícil acceso, que es donde inician muchos de los incendios de tipo forestal o rural. Bravo Galicia también destacó el apoyo de otras áreas del gobierno de Soledad, como la Dirección de Servicios Municipales.

El entrevistado hizo un llamado a evitar acciones que pueden iniciar un incendio en esta temporada en que los pastos y maleza están muy secos y, sobre todo, no intentar apagar incendios que ya están en proceso si no se tiene la capacitación para ello.

