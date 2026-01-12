PC revisa empresas y negocios de Soledad

La Unidad Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez comenzó las inspecciones de negocios y empresas establecidas, para verificar el cumplimiento de dictámenes de seguridad y prevención de incidentes y riesgos, aseguró el director Martín Bravo Galicia.

El funcionario municipal llamó a cumplir con la normativa y mantener actualizadas las medidas de seguridad en beneficio de la población, buscando entornos seguros para trabajadores, estudiantes y clientes durante 2026.

Precisó que el inicio del proceso de revisión de establecimientos para invitarlos a la regularización administrativa de dictámenes de seguridad y refrendo 2026, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, permitirá priorizar a aquellos que el año anterior no cumplieron con este trámite.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que menos del 10 por ciento de los establecimientos quedaron pendientes de refrendo el año pasado, por lo que serán los primeros en ser visitados. "Vamos a iniciar con quienes no dieron cumplimiento, así como con quienes ya se están acercando en los primeros días del año, entre éstos, instituciones educativas privadas y empresas; revisamos programas internos, brigadistas, medidas de seguridad y la vigencia de extintores, cuya caducidad es anual".

El funcionario detalló que durante enero y febrero se revisan los programas internos y se emiten recomendaciones a quienes presenten observaciones, con la finalidad de que se regularicen conforme a la norma; a partir de marzo, se comenzará con las invitaciones formales para cumplir con las medidas de seguridad y mantener los programas actualizados, garantizando espacios más seguros para estudiantes, trabajadores, clientes y usuarios.