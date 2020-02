Pedirá FCA juicio político en contra del fiscal general

Luego de lo que consideraron un período de dos años de falta de resultados y de "pacto con la impunidad, que dilata la procuración de la justicia", voceros del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) adelantaron que solicitarán juicio político en contra del fiscal general del Estado, Federico Arturo Garza Herrera.

En una visita a las oficinas de la Fiscalía, los del Frente colocaron pancartas en el barandal de entrada en las que señalaban la falta de atención a las denuncias presentadas en contra de "la familia Gallardo, por enriquecimiento ilícito en la compra de 66 propiedades con valor de más de 120 millones de pesos y que conforman alrededor de tres millones de metros cuadrados de superficie".

José Guadalupe González Covarrubias, a nombre de la organización civil, dijo que las denuncias contra los Gallardo iban acompañadas de las firmas de 443 personas y lamentó que la Fiscalía General del Estado se encuentre convertida en "aparato encubridor", para enseguida enlistar una serie de irregularidades detectadas en el seguimiento del caso Gallardo.

Añadió que la falta de resultados en este tema, es una constante que se repite "en muchos casos, como el de la "fiesta fantasma" de la Auditoría Superior del Estado, el de la Ecuación Corrupta, el de la ex diputada Dulcelina Sánchez de Lira o el del ex diputado José Luis Romero Calzada, a quien ni siquiera le han podido notificar, que porque no lo encuentran, cuando él se pasea libremente y asiste a eventos del PRI, porque sabe que está protegido por la impunidad".