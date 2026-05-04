Pedirán apoyo federal para renovación del transporte público

Dependencias estatales del transporte público y la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, formalizaron una solicitud para el ejercicio fiscal 2026, con el fin de que la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, autorice partidas presupuestales para renovación de transporte público a fondo perdido,

anunció la titular de la Secretaría de Comunicaciones Transportes del Estado (SCT) Araceli Martínez Acosta.

Se trata de la gestión para el acceso a un recurso etiquetado y específico para la renovación de autobuses de transporte urbano con ejercicio de recursos a fondo perdido o por medio del acceso a créditos blandos, para resolver un problema crítico que se vive en varios estados del país.

Dijo que otras administraciones de gobierno que habían abandonado la gestión para que los permisionarios renueven sus autobuses, por lo que fue necesario levantar la mano a través de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad con el pliego petitorio a la presidente de la República.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que el incremento de insumos tal es como autopartes o combustibles han afectado directamente las finanzas de los transportistas, por lo que habrá una serie de reuniones con el gobernador para planear mestos de trabajo para los permisionarios.