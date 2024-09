Peleará AN curul para M. Rivera

El diputado suplente Enrique Gerardo Ortiz Hernández asistió ayer a la sesión de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado y se le asignó una curul, mientras que Marcelino Rivera Hernández, electo como diputado titular, estuvo ausente.

Aparte, el coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, informó que este martes presentarán un recurso jurídico en contra de la Mesa Directiva saliente, buscando que el Tribunal Electoral Federal ordene al Congreso del Estado que le tome protesta a Marcelino Rivera e iniciar una responsabilidad administrativa.

“El Congreso tiene que caminar en su trabajo Legislativo como institución, nosotros ya tenemos una estrategia jurídica, el día de ayer (sábado) él tomó protesta, era lo que nos importaba, tomó protesta ante el Pleno y ante la declaratoria que hizo el CEEPAC”, comentó.

Gerardo Ortiz se dijo decepcionado de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, (que lo postuló), por su postura ante el conflicto con el titular de la curul.

“Hubo un atropello, la verdad es que lo de ayer no lo esperaba, no esperaba que la presidenta del partido defendiera un perfil como tal, yo creo que no hay panistas ni de primera ni de segunda, simplemente yo vine a atender un llamado que se me hizo del Poder”, comentó.

Gerardo Ortiz aseguró que se le notificó por parte de la Mesa Directiva saliente que asistiera a tomar protesta el sábado, algo que reconoció lo tomó por sorpresa.