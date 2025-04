Desplome en Wall Street por incertidumbre en mercados financieros

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones se desplomaron el martes en la Bolsa de Valores de Nueva York, que pasó de una gran ganancia al inicio de las operaciones a más pérdidas al cierre, ya que los inversores aún no saben qué pensar de la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump, que habrá de intensificarse después de la medianoche.

Después de dispararse 4,1% por la mañana, que habría marcado su mejor día en años, el S&P 500 rápidamente perdió todo. Luego se desplomó hasta 3% antes de reducir su caída al 1,6%. Al cierre perdió 79,48 puntos para quedar en 4.982,77. Eso dejó al índice, que se encuentra en el corazón de muchas cuentas de jubilación 401(k), casi un 19% por debajo de su récord establecido en febrero.

El promedio industrial Dow Jones perdió 320,01 puntos, o 0,8%, y quedó en 37.645,59, pese a que llegó a ganar 1.460 puntos en la jornada, mientras que el compuesto Nasdaq cayó 335,35 unidades, o 2,1%, y se ubicó en 15.267,91.

Las sorprendentes oscilaciones se dieron tras los repuntes en otros mercados: Tokio ganó 6%; París, 2,5%, y Shanghái, 1,6%. Pero incluso después de esos saltos, los analistas habían estado advirtiendo que esperaran más oscilaciones para los mercados financieros no sólo en los próximos días, sino también en las próximas horas.

La gran pregunta sigue centrada en cuánto tiempo mantendrá Trump sus aranceles sobre otros países, los cuales aumentarán los precios para los compradores en Estados Unidos y ralentizarán la economía. Si duran mucho tiempo, los economistas e inversores prevén que cause una recesión. Pero si Trump los reduce a través de negociaciones relativamente rápido, se puede evitar lo peor de las secuelas.

Aún queda esperanza en Wall Street de que haya negociaciones, lo que ayudó a impulsar el repunte de la mañana. Trump dijo el martes que una conversación con el presidente interino de Corea del Sur les ayudó a alcanzar los "límites y la probabilidad de un gran acuerdo para ambos países".

"Su equipo principal está en un avión rumbo a Estados Unidos, y las cosas se ven bien", dijo Trump en su plataforma Truth Social. "También estamos tratando con muchos otros países, todos los cuales quieren hacer un trato con Estados Unidos".

Las acciones japonesas lideraron los mercados globales después de que el primer ministro del país, Shigeru Ishiba, nombrara a su negociador comercial para las conversaciones con Estados Unidos.

Pero los inversores aún deben ser cautelosos, dijo Sameer Samana, un estratega sénior de mercados globales para Wells Fargo Investment Institute. Señaló cómo "los países clave continúan escalando, en lugar de desescalar".

China dijo que "luchará hasta el final" y advirtió sobre contramedidas después de que Trump amenazara el lunes con aumentar aún más sus aranceles sobre la segunda economía más grande del mundo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, luego dijo el martes que las amenazas de Trump de aranceles aún más altos sobre China se harán realidad después de la medianoche, cuando las importaciones de China serán gravadas a una asombrosa tasa del 104%.

Eso coincidiría con el último conjunto de aranceles de Trump, que están programados para entrar en vigor a las 12:01 a.m. Y Trump ha dejado claro que no tiene la intención de tener exenciones o exclusiones en los aranceles, según el principal negociador comercial del país, Jamieson Greer.

El representante comercial de Estados Unidos también dijo en testimonio ante una comisión del Senado que aproximadamente 50 países ya han estado en contacto, y que les ha dicho: "Si tienes una mejor idea para lograr reciprocidad y reducir nuestro déficit comercial, queremos hablar contigo, queremos negociar contigo".

La guerra comercial de Trump es un ataque a la globalización que ha dado forma a la economía mundial actual y que ha ayudado a reducir los precios de los productos en los estantes de las tiendas, pero también ha causado que los empleos de manufactura se trasladen de unos países a otros. Trump ha dicho que quiere reducir los déficits comerciales.

En Wall Street, las empresas con vastas cadenas de suministro en todo el mundo fueron las que principalmente sufrieron pérdidas. Ralph Lauren se hundió 5,6%, por ejemplo. Aproximadamente el 15% de sus productos provinieron de China el año fiscal pasado.

Best Buy no importa muchos productos directamente de China, pero la industria electrónica en general tiene una cadena de suministros que depende en gran medida de la nación asiática. Best Buy estima que las importaciones de proveedores de China constituyen aproximadamente el 55% de los productos que compra, y las acciones del minorista cayeron 8,3%.

En el lado ganador de Wall Street estaban las aseguradoras de salud, que subieron después de que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaran un aumento más fuerte de lo esperado en los pagos de Medicare Advantage para el próximo año. Humana saltó 10,7%, y United Health subió 5,4%.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió de 4,15% a 4,27%.