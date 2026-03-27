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Perderían concesión los agresivos taxistas

Grupo minoritario de taxistas realiza actos ilegales que afectan la seguridad en la ciudad.

Por Rubén Pacheco

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
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Perderían concesión los agresivos taxistas

Se tienen identificados a entre tres y cuatro concesionarios de taxis que participaron el martes de esta semana en la detención ilegal de vehículos que brindan servicio de transporte a través de plataformas en la plaza de Los Fundadores y a quienes se les iniciarán procedimientos administrativos para retirarles las concesiones.

SCT inicia procedimientos administrativos contra concesionarios

Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, quien aseguró que los participantes pertenecen a un grupo minoritario que no representa a la comunidad taxista.

Asumió que la agrupación alberga a los taxistas que solían manifestarse para presionar a los gobiernos de las administraciones pasadas.

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"Si bien no vimos vehículos ahí instalados, identificamos y reconocemos perfectamente al menos a cuatro o cinco concesionarios, que son los que identificamos que estuvieron participando en este acto ilegal", advirtió.

Denuncias penales y consecuencias legales

Refirió que los particulares afectados interpondrán denuncias penales ante el Ministerio Público, debido a sufrir privación ilegal de la libertad e impedimento para ejercer la libertad de tránsito.

Explicó que una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) tome conocimiento de las querellas e integre las respectivas carpetas de investigación, la SCT comenzará con procedimiento administrativo para retirar las autorizaciones. "No vamos a permitir que ninguna minoría venga a desestabilizar la seguridad de los potosinos", remató.

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