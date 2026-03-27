Perderían concesión los agresivos taxistas
Grupo minoritario de taxistas realiza actos ilegales que afectan la seguridad en la ciudad.
Se tienen identificados a entre tres y cuatro concesionarios de taxis que participaron el martes de esta semana en la detención ilegal de vehículos que brindan servicio de transporte a través de plataformas en la plaza de Los Fundadores y a quienes se les iniciarán procedimientos administrativos para retirarles las concesiones.
SCT inicia procedimientos administrativos contra concesionarios
Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, quien aseguró que los participantes pertenecen a un grupo minoritario que no representa a la comunidad taxista.
Asumió que la agrupación alberga a los taxistas que solían manifestarse para presionar a los gobiernos de las administraciones pasadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Si bien no vimos vehículos ahí instalados, identificamos y reconocemos perfectamente al menos a cuatro o cinco concesionarios, que son los que identificamos que estuvieron participando en este acto ilegal", advirtió.
Denuncias penales y consecuencias legales
Refirió que los particulares afectados interpondrán denuncias penales ante el Ministerio Público, debido a sufrir privación ilegal de la libertad e impedimento para ejercer la libertad de tránsito.
Explicó que una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) tome conocimiento de las querellas e integre las respectivas carpetas de investigación, la SCT comenzará con procedimiento administrativo para retirar las autorizaciones. "No vamos a permitir que ninguna minoría venga a desestabilizar la seguridad de los potosinos", remató.
no te pierdas estas noticias
"Plan B" no afectará al Congreso de SLP: Serrano
Ana Paula Vázquez
El diputado explicó que operan actualmente con 0.5 por ciento del gasto estatal
Aprueban 'fast track' eliminar pensiones doradas en SLP
Ana Paula Vázquez
Diputados argumentan que la medida busca frenar pagos excesivos con recursos públicos.
Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares
Ana Paula Vázquez
Segura Morquecho calificó como "frívola y arrogante" la postura reiterada por Luis María Alcalde