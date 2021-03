Pérdida de candidatura por violencia política de género no aplicará en esta elección: Ceepac

Si bien pueden recibir multas económicas, los candidatos que cometan violencia política razón de género en el proceso electoral 2020-2021, no perderán el registro a la postulación, explicó Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

En entrevista, matizó que no pierden la formalidad de la solicitud, porque ya quedó firme por parte del Pleno del Ceepac, al menos en las candidaturas al Gobierno del Estado, pero "para un próximo proceso ya quedaría (vigente negarle el registro)", dijo.

Fonseca Leal informó que se ha exhortado a todos los aspirantes de las diferentes candidaturas, dar a conocer su 3 de 3, es decir, no ser violentadores de género, no ser deudor de manutención alimenticia y no haber sido condenado o sancionado por delitos sexuales.

Recordó que el Ceepac y el Instituto Nacional Electoral (INE), realizarán un padrón de violentadores políticos, una vez que queden firmes las sentencias por los actos cometidos, no vuelva a postularse a una candidatura en próximas elecciones.

Lamentó que anteriormente se normalizada dicha forma de violentar "porque estábamos educadas para eso", sin embargo, en la actualidad las nuevas generaciones han evidenciado que no permitir hablar para competir por un puesto público, es una manera de violencia a las mujeres.

"Sí hay sanciones, claro que hay sanciones (...) hay multas para el violentador (...) espero que sigan avanzando las mujeres (...) es la temporalidad. Si lo hacen (cometer violencia política en razón de género) en este (proceso electoral), pues no podemos ya quitarle el registro", concluyó.