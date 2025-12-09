logo pulso
Peregrinaciones no deben usar pirotecnia: PC

Investigan el incidente de peregrinos lesionados que iban a la Basílica de Guadalupe

Por Rubén Pacheco

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
Luego de la detonación de artefactos pirotécnicos que lesionó a tres peregrinos que se dirigían a la Basílica de Guadalupe, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), advirtió que ya investiga el incidente y recordó que no está permitido el uso de este tipo de explosivos en fiestas religiosas.

Este domingo, autoridades municipales capitalinas reportaron la explosión de pirotecnia, durante una peregrinación que se dirigía al santuario guadalupano. El coordinador estatal refirió que, derivado del accidente provocado por el inadecuado manejo dentro de un vehículo, resultaron heridos un niño de ocho años y un adolescente de 13 años.

Anunció que la Coordinación Estatal ya investiga si quienes manipularon el material explosivo tenían permiso y qué autoridad se los otorgó y "bueno, llegar a las últimas consecuencias como siempre", enfatizó.

Explicó que mediante la página web y de Facebook, la CEPC atiende denuncias, reportes y sugerencias de la venta clandestina de pirotecnia, por lo cual, conminó a la población acercarse y exponer cualquier situación de riesgo.

"Hay que puntualizar algo: Protección Civil del estado, no entregamos permisos. Únicamente supervisamos, qué entregan áreas de los ayuntamientos como es Comercio y Protección Civil y que sólo se entreguen los días 24, 30 y 31. Así lo marca la ley", remató.

