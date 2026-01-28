logo pulso
Peregrinos levantan al Niño Dios

Por Martín Rodríguez

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Peregrinos levantan al Niño Dios

Una familia de comerciantes del Mercado República donó dulces para que los peregrinos que van a San Juan de los Lagos pudieran celebrar la tradicional ceremonia de levantamiento del Niño Dios. 

En esta ocasión, hay feligreses que ya enfrentaron algunas falta de providencias, pero fueron atendidos a su llegada a Nanángela, ya en territorio jalisciense. Algunos ya resintieron los efectos de la tormenta invernal.

Los creyentes utilizaron veredas para cruzar, porque los caminos tradicionales estaban llenos de agua, es decir, ni siquiera había un camino despejado. Sin embargo, utilizaron su ingenio para movilizar la imagen del niño Dios para venerarla en el lugar asignado para el desarrollo tanto de la misa como del festejo.

Los peregrinos sortearon los embates de la luz solar, aguantaron la temperatura que cambió de manera brusca. Ahí llegó una familia a darles de comer. Por otra parte, una comisión de celadores se organizó para llevar agua a los peregrinos, porque ya comenzaban a asolearse. 

Ya por la noche, los peregrinos participaron en la ceremonia de levantada del Niño Dios. Todos los peregrinos participaron en comprar dulces que permitieron elaborar bolsitas a manera de bolo. Incorporaron otros dulces donados por los comerciantes del Mercado República y luces de bengala.

En la noche previa al traslado, las autoridades de la Guardia Civil del Estado trasladaron a los creyentes para ser acompañados hasta los límites con el municipio de Ocampo, estado de Guanajuato.

