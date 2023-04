Perros con dueños, más maltratados

El maltrato animal más identificado en el municipio de Soledad es por perros con dueños que se encuentran en condiciones de descuido y viviendo en la intemperie, informó Dolores Juárez Herrera, directora de Ecología Municipal.

La funcionaria explicó que parte de las denuncias que el departamento recibe o que llegan al área jurídica son por parte de vecinos que se percatan del maltrato que sufren los animales en casas habitación.

Detalló que en temporada de calor y lluvias se tienden a recibir más reportes por esa situación, aunado a que hay casos en los que se les deja sin alimento.

Algunas de las colonias en las que ese problema se ha presentado de manera recurrente son Foresta, Hogares Ferrocarrileros y San Felipe.

“El maltrato que se vive más es el de los perritos con dueños, se les hace fácil dejarlos en el patio, jardín o cochera y no taparlos con alguna casita, también nos dicen que no les dejan agua ni comida, no les lavan y de ahí se derivan más temas”, expresó.

Agregó que en los casos que se han recibido los propietarios de las mascotas han atendido las recomendaciones del departamento municipal.