Intercambian acusaciones RGC y GSZ

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el empresario Gerardo Sánchez Zumaya intercambiaron declaraciones el uno contra el otro, relacionadas con los asuntos legales de que ambos se han hecho públicos.

Cuestionado acerca de la publicación que se publicó este martes en el diario Reforma en su portada y que se relaciona con una red empresarial de lavado de dinero para sacar recursos de Pemex y que imputa directamente al empresario Gerardo Sánchez Zumaya, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que es muy fácil andar regalando dinero lavado y por ello es prudente que se investigue.

“No voy a contestar tampoco a eso, tampoco nos incumbe a nosotros. Le incumbe a las fiscalías de la República, a las fiscalías locales de Tabasco y de San Luis Potosí y que se regrese el dinero. Bueno... es muy fácil regalar dinero lavado”, puntualizó el mandatario estatal.

Gerardo Sánchez Zumaya aseguró que hay persecución política en su contra, y de esa manera respondió a la publicación en la portada de este martes del periódico Reforma que lo señala por presuntas irregularidades tales como una red de lavado de dinero en perjuicio de las finanzas públicas de Pemex.

Por medio de un comunicado, calificó de “falsas” y “llenas de imprecisiones” las acusaciones.

Aseguró que, hasta ahora no ha recibido ningún citatorio relacionado con las denuncias. “El periódico Reforma publica una nota con datos falsos y muchas imprecisiones. En breve daré una respuesta puntual a cada uno de los señalamientos, pero de entrada no he recibido ningún citatorio”, puntualizó.

Aprovechó el comunicado para denunciar lo que considera es una “persecución política” por parte del gobernador.

“El gobernador Ricardo Gallardo continúa la persecución política en mi contra, nosotros seguiremos ayudando a San Luis Potosí. No nos detendremos, seguiré denunciando todos sus abusos y ayudando a quienes más lo necesitan”, concluye.