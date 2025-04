Simón Levy lanza propuesta formal para comprar a las Chivas

Es una realidad que las Chivas no atraviesan por el mejor momento de su historia, al sumar dos torneos consecutivos sin poder avanzar a los cuartos de final de la Liguilla.

Desde que Amaury Vergara tomó el control del Rebaño, los resultados no han sido los esperados, por lo que ha recibido fuertes críticas en su corta era.

En 2019, comenzó su época como presidente del conjunto rojiblanco, pero, luego de seis años, sigue navegando sin un proyecto estable.

Con la llegada del próximo entrenador, que hasta el momento se desconoce quién será el elegido, el hijo de Jorge Vergara sumará a su décimo "pastor".

Por tal motivo, la etapa de Amaury Vergara no ha sido bien vista por los aficionados de las Chivas que no está conformes con las decisiones que toma el propietario del equipo.

Incluso, los seguidores rojiblancos y algunos integrantes de los medios de comunicación han pedido que el empresario mexicano venda al Rebaño porque no tiene la capacidad futbolística para llevarlo por buen rumbo.

Sin embargo, el dueño ha expresado en repetidas ocasiones que su intención no es vendar al club que su padre se esforzó por comprar.

Aunque, recientemente, Simón Levy decidió lanzarle una propuesta formal a Amaury Vergara para adquirir a las Chivas y espera una respuesta favorable "para poder presentársela de manera detallada, con la seriedad, el compromiso y el respeto que su historia merece".

"Me permito dirigirme a usted para expresarle formalmente mi interés en desarrollar un modelo innovador de adquisición y expansión del Club Deportivo Guadalajara, con el objetivo de transformar a Chivas en el primer club mexicano con una estructurara financiera moderna", publicó en sus redes sociales.