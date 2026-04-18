Persiste desabasto de agua en Pozos

La falla en el suministro de agua potable por parte del organismo operador Interapas se mantiene de forma gradual en Villa de Pozos, donde al menos 15

colonias continúan con afectaciones y dependen del abasto mediante pipas ante la falta de respuesta efectiva.

De acuerdo con información del Concejo Municipal, entre las zonas con mayores reportes de desabasto se encuentran Ciudad 2000, Silos, Mercedes primera sección, Las Mercedes, Infonavit Libertad, Ejido La Libertad, Cecilia Occelli, Prados segunda y tercera sección, así como los fraccionamientos San Jorge, Villas Mallorca y Bosques de Lindavista, además de sectores como El Palmar y los cuarteles Aguilares, Las Cruces y Los Olivos.

Autoridades locales señalaron que la mayoría de los habitantes afectados han realizado reportes directamente a Interapas sin obtener solución, lo que ha obligado al municipio a reforzar el suministro a través de pipas. Esta medida, indicaron, se ha intensificado en semanas recientes ante el aumento en la demanda de agua por la red.

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Aunque el apoyo emergente busca mitigar la problemática, la estrategia no resuelve el origen de las fallas, que continúan generando inconformidad entre la población. La dependencia del reparto por pipas también ha evidenciado limitaciones logísticas frente al número creciente

de solicitudes.

Cabe recordar que a inicios de enero de 2026, la concejal presidenta Patricia Aradillas Aradillas planteó la posibilidad de desincorporar a Villa de Pozos de Interapas, una medida que también ha sido considerada por Soledad de Graciano Sánchez. No obstante, la propuesta no ha tenido avances y, por ahora, el municipio se mantiene únicamente con acciones paliativas para atender la crisis del suministro.