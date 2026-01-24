Persiste fuga de aguas negras en la Julián Carrillo

Habitantes y usuarios de la zona denunciaron la presencia de una fuga de aguas negras que, de acuerdo con su testimonio, lleva al menos un año activa en la calle López, en el tramo que va desde de la República hasta Bernardo Reyes, en la colonia Julián Carrillo, en la capital potosina.

Mediante un recorrido se observó el derrame constante de aguas residuales sobre la vía pública, así como las condiciones de deterioro e insalubridad que esta situación ha generado con el paso del tiempo. Quienes reportan el problema señalaron que se trata de una de sus rutas diarias, por lo que la fuga representa una afectación permanente para peatones, automovilistas y habitantes del sector.

De acuerdo con lo expuesto, el flujo continuo de aguas negras ha provocado malos olores, acumulación de desechos, presencia de contaminantes y un riesgo latente para la salud pública, especialmente para niñas, niños, personas adultas mayores y comerciantes o residentes que se encuentran en el área de manera cotidiana.

Las y los denunciantes indicaron que desconocen si vecinas y vecinos de la colonia han iniciado gestiones formales ante las autoridades para solicitar la reparación de la fuga, aunque subrayaron que el problema es evidente y se ha prolongado durante un periodo considerable sin que se observe una solución definitiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además del impacto sanitario, la situación también representa un deterioro en la imagen urbana y en las condiciones de movilidad de la zona, al tratarse de una vialidad transitada de manera frecuente. La persistencia de la fuga durante tanto tiempo ha generado cuestionamientos sobre la atención y el seguimiento a reportes ciudadanos relacionados con infraestructura sanitaria.

Ante este panorama, hicieron un llamado directo al Gobierno Municipal de San Luis Potosí y al organismo operador Interapas San Luis Potosí para que se realice una intervención inmediata, se reparen las redes afectadas y se atienda el problema de manera integral, a fin de evitar mayores daños a la salud, al entorno urbano y a la calidad de vida de la población.