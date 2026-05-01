Persiste la violencia familiar en Soledad

La violencia familiar continúa siendo uno de los delitos más recurrentes en el municipio de Soledad, con un incremento notable durante los fines de semana, informó el director de la Guardia Civil Municipal (GCM), Víctor Aristarco Serna Piña.

Sostuvo que las intervenciones por este tipo de casos son frecuentes, aunque varían en número. Sin embargo, se ha identificado que los días con mayor incidencia son sábado y domingo, lo cual se asocia principalmente al consumo de alcohol y, en menor medida, al uso de drogas.

"Los fines de semana aumentan los reportes, muchas veces relacionados con reuniones sociales o consumo de bebidas alcohólicas", indicó.

El director de la GCM explicó que, si bien la policía municipal es el principal respondiente, este tipo de reportes los atiende la Unidad Especializada en Atención de Violencia Familiar y Género (UAVI), que está incorporada a la Guardia Civil Municipal.

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Detalló que el protocolo incluye brindar protección a la víctima, canalizarla a instancias correspondientes y, en algunos casos, intervenir también con la persona agresora para identificar las causas del conflicto.

Sobre los factores que originan la violencia, subrayó que estos pueden ser diversos, como problemas económicos, consumo de sustancias o conflictos personales. En ese sentido, se busca no solo atender el incidente inmediato, sino prevenir su repetición mediante orientación y canalización.

En cuanto al tipo de violencia, informó que no siempre es física. La mayoría de los casos corresponde a agresiones verbales o psicológicas, como insultos o gritos entre integrantes de la familia, incluyendo conflictos entre parejas, así como entre padres, hijos o hermanos.

Respecto a las detenciones, afirmó que se estima que alrededor del 30 por ciento de los reportes atendidos derivan en la puesta a disposición de alguna persona. En el resto de los casos, las familias suelen solicitar únicamente que se retire al agresor del domicilio, por lo que se opta por canalizar la situación a otras instancias.

Reconoció que, aunque la mayoría de los agresores siguen siendo hombres, las autoridades reconocieron que también se han registrado casos donde las mujeres participan en actos de violencia, especialmente en conflictos entre familiares como hermanas, madres e hijas.

Respecto a si existe una zona específica del municipio donde se concentre este problema, dijo que la violencia familiar se presenta en todos los niveles sociales y colonias. No obstante, insistió en que el consumo de alcohol y drogas, principalmente durante fines de semana, es uno de los principales detonantes.