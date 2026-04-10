Persiste "picteleo"en Villa de Pozos

Operadores de empresas gaseras insisten en realizar la práctica prohibida del "picteleo" en diversas zonas de Villa de Pozos. Esta semana, Protección Civil Municipal inmovilizó dos unidades que, al parecer, son de la misma empresa.

Estos casos se suman a otros dos de la semana anterior detectados por personal de la dependencia municipal.

Uno de los nuevos casos fue detectado surtiendo gas en un comercio de alimentos, en tanto que, el otro, se ubicó en un domicilio particular. En ambos casos, los operadores llenaban tanques mediante un utensilio o herramienta llamada pictel.

Esta práctica se prohíbe debido a que la diferencia de presión entre el tanque de la unidad gasera y el cilindro a llenar implica un fuerte riesgo de sobrellenado y de accidentes como explosiones y fugas del combustible.

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Las unidades repartidoras fueron selladas e inmovilizadas y su personal notificado. La empresa gasera deberá responder ante las autoridades municipales, acatar las sanciones que correspondan.