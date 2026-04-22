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Personal escolar debe denunciar cualquier delito

De no hacerlo serían responsables penalmente, propone iniciativa

Por Ana Paula Vázquez

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Personal escolar debe denunciar cualquier delito

Docentes, personal escolar y autoridades educativas podrán ser sancionados penalmente si omiten denunciar delitos cometidos contra estudiantes, tras la aprobación por mayoría de un dictamen en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

La reforma, impulsada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías y la ciudadana Yolanda Susana del Río Contreras, obliga a que cualquier integrante del sistema educativo que tenga conocimiento de un hecho delictivo lo reporte de inmediato a la autoridad correspondiente, conforme a los protocolos que se establezcan. 

La medida quedó integrada al artículo 83 de la Ley de Educación estatal y contempla sanciones conforme a la legislación penal y administrativa en caso de incumplimiento.

Durante la discusión, se informó que la propuesta original planteaba crear un artículo 83 Bis; sin embargo, tras mesas de trabajo con autoridades educativas y luego de que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) señalara la existencia de protocolos previos, se optó por modificar el artículo vigente para evitar duplicidades y mantener coherencia normativa.

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El dictamen también establece que los protocolos deberán ser elaborados de manera conjunta por la autoridad educativa estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Sistema DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con el fin de atender casos de violencia en escuelas. 

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