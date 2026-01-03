logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pese a aumento presupuestal, el Ceepac pide más

Aunque recibió 25mdp extras, el Consejo demanda otros $80 millones

Por Ana Paula Vázquez

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Pese a aumento presupuestal, el Ceepac pide más

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) enfrentará en 2026 un déficit superior a los 80 millones de pesos, pese a que el Congreso estatal le aprobó un incremento de 25 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado, monto que no cubre las necesidades mínimas de operación ni el arranque del proceso electoral de 2027.

La consejera electoral Graciela Díaz Vázquez señaló que el presupuesto enviado a la Secretaría de Finanzas contemplaba únicamente el gasto indispensable para operar en condiciones idóneas durante 2026, así como las actividades iniciales del proceso electoral que, de manera operativa, debe comenzar ese mismo año.

En entrevista explicó que, aunque el aumento aprobado representa un apoyo parcial, la diferencia entre lo solicitado y lo autorizado sigue siendo significativa, ya que los 25 millones adicionales no compensan el recorte de más de 80 millones de pesos aplicado al planteamiento original del organismo electoral.

Ante este escenario, explicó, "el Consejo analiza un esquema de priorización de actividades para el inicio de 2026, concentrando los recursos disponibles en las acciones que deben ejecutarse desde enero". Entre ellas se encuentran el desarrollo y aprobación de softwares y aplicativos vinculados al proceso electoral, así como la capacitación de partidos políticos y del personal, trabajos que comenzaron desde el cierre de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, dijo, será necesario contratar personal para iniciar la localización de los inmuebles donde se instalarán los comités electorales.

Díaz Vázquez confirmó que el Ceepac solicitará ampliaciones presupuestales durante 2026 para cubrir las actividades que no puedan financiarse con el recurso autorizado, al tiempo que el organismo aplicará medidas de contención del gasto y pospondrá aquellas acciones que puedan desplazarse a tramos posteriores del año.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP
    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

    SLP

    Redacción

    El hombre fue canalizado por elemtnos de seguridad municipal ante la fiscalía

    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo
    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

    SLP

    Redacción

    La pirotecnia asegurada será destruida conforme a la ley, aseguran

    Interapas abre programa para regularizar adeudos
    Interapas abre programa para regularizar adeudos

    Interapas abre programa para regularizar adeudos

    SLP

    Redacción

    El beneficio incluye por primera vez a usuarios industriales.

    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo
    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

    SLP

    Redacción

    Fueron retirados de forma temporal para evitar daños por pirotecnia.