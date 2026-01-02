Ceepac enfrentará déficit superior a los 80 mdp en 2026

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) enfrentará en 2026 un déficit superior a los 80 millones de pesos, luego de que el Congreso del Estado aprobó un incremento de 25 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado, monto que no cubre las necesidades mínimas de operación ni el arranque del proceso electoral de 2027.

La consejera electoral Graciela Díaz Vázquez señaló que el presupuesto enviado a la Secretaría de Finanzas contemplaba únicamente el gasto indispensable para operar en condiciones idóneas durante 2026, así como las actividades iniciales del proceso electoral que, de manera operativa, debe comenzar ese mismo año.

Explicó que, aunque el aumento aprobado representa un apoyo parcial, la diferencia entre lo solicitado y lo autorizado sigue siendo significativa, ya que los 25 millones adicionales no compensan el recorte de más de 80 millones de pesos aplicado al planteamiento original del organismo electoral.

Ante este escenario, explicó, el Consejo analiza un esquema de priorización de actividades para el inicio de 2026, concentrando los recursos disponibles en las acciones que deben ejecutarse desde enero. Entre ellas se encuentran el desarrollo y aprobación de softwares y aplicativos vinculados al proceso electoral, así como la capacitación de partidos políticos y del personal, trabajos que comenzaron desde el cierre de 2025.

En una segunda etapa del año será necesario contratar personal para iniciar la localización de los inmuebles donde se instalarán los comités electorales, además de avanzar en tareas de planeación estratégica del proceso, conforme al calendario electoral y a la disponibilidad presupuestal.

Díaz Vázquez confirmó que el Ceepac solicitará ampliaciones presupuestales durante 2026 para cubrir las actividades que no puedan financiarse con el recurso autorizado, al tiempo que el organismo aplicará medidas de contención del gasto y pospondrá aquellas acciones que puedan desplazarse a tramos posteriores del año.