Pese a fríos UBR 1 mantiene servicio normal en SGS

Debido a las bajas temperaturas registradas en diciembre y enero, pacientes que acudían regularmente a terapia en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) número 1, de la cabecera municipal de Soledad, optaron por quedarse en casa y reanudarán su asistencia hasta febrero.

Como sea, el personal especializado de la UBR 1 mantiene la prestación de todos los servicios en horario normal, incluso de servicios dentales, los cuales están abiertos no solo para personas con discapacidad, sino para la población en general.

De acuerdo con Noemí Colunga Hernández, encargada de la Unidad, actualmente se atiende a 260 pacientes de terapia física, psicológica, de lenguaje y dental en las instalaciones pertenecientes al Sistema Municipal DIF.

La funcionaria comentó que, durante la temporada invernal, alrededor de 20 pacientes, principalmente con daño neurológico, han optado por permanecer en resguardo en sus hogares como medida preventiva. En su mayoría, se trata de menores y personas adultas mayores que retomarán su asistencia a terapia a partir de febrero en el horario normal de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

