Pide alcalde no politizar drenaje en zona de la UP

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos aseguró que lamenta que se haya politizado el asunto de una falla en el drenaje que llenó de aguas residuales a los alrededores de la Universidad Politécnica.

Aseguró que hay una obra mal hecha y que no es responsabilidad ni de la administración estatal ni de la municipal actuales, que es algo que se tiene que resolver y por el que el Interapas ya respondió a la rectoría de la institución.

Se trata de una red de colector pluvial que fue conectada directamente al drenaje sanitario, en vez de que fuera una solución a fondo con una descarga pluvial hacia un colector más grande, pero que no realizó ni la alcaldía actual ni las administraciones actuales estatal o del organismo operador de agua, sino otros actores en el pasado.

"Es bastante triste, lamentable y hasta penoso que politicen un tema de esa naturaleza

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

porque obligan a contestar y hasta ahora debemos saber si quedó suficientemente clara la respuesta del Interapas... No lo sé, pero tampoco quiero polemizar con el rector".

Dijo que en ese lugar "se hizo una obra, quedó mal, no la hizo el gobierno municipal, y sin embargo, hay que arreglarla, no hay que entrar en disputa y habrá que ver quién la tiene qué hacer".