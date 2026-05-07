logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide alcalde no politizar drenaje en zona de la UP

La obra se tiene que resolver, e Interapas ya respondió a la rectoría: EG

Por Martín Rodríguez

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Pide alcalde no politizar drenaje en zona de la UP

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos aseguró que lamenta que se haya politizado el asunto de una falla en el drenaje que llenó de aguas residuales a los alrededores de la Universidad Politécnica.

Aseguró que hay una obra mal hecha y que no es responsabilidad ni de la administración estatal ni de la municipal actuales, que es algo que se tiene que resolver y por el que el Interapas ya respondió a la rectoría de la institución.

Se trata de una red de colector pluvial que fue conectada directamente al drenaje sanitario, en vez de que fuera una solución a fondo con una descarga pluvial hacia un colector más grande, pero que no realizó ni la alcaldía actual ni las administraciones actuales estatal o del organismo operador de agua, sino otros actores en el pasado.

"Es bastante triste, lamentable y hasta penoso que politicen un tema de esa naturaleza 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


porque obligan a contestar y hasta ahora debemos saber si quedó suficientemente clara la respuesta del Interapas... No lo sé, pero tampoco quiero polemizar con el rector".

Dijo que en ese lugar "se hizo una obra, quedó mal, no la hizo el gobierno municipal, y sin embargo, hay que arreglarla, no hay que entrar en disputa y habrá que ver quién la tiene qué hacer".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo
    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Admitió que las denuncias únicamente procederían después de que haya candidatos oficiales

    Conmemoran a madres en penales de SLP
    Conmemoran a madres en penales de SLP

    Conmemoran a madres en penales de SLP

    SLP

    Redacción

    Centros penitenciarios realizaron convivencias, música y actividades familiares

    Turismo deja 404 mdp en puente largo
    Turismo deja 404 mdp en puente largo

    Turismo deja 404 mdp en puente largo

    SLP

    Redacción

    La Huasteca registró la mayor ocupación hotelera durante el periodo del 1 al 4 de mayo

    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP
    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP

    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP

    SLP

    Redacción

    El ejercicio se realizó en mil 441 inmuebles de los 59 municipios