Pide arzobispo no más linchamientos

No es conveniente que sigan suscitándose intentos de justicia por propia mano o linchamientos, pues solo se generará mayor inseguridad, advirtió Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Rememoró que en días anteriores las instancias policiacas localizaron el cadáver de un hombre, en cuyo cuerpo los culpables del asesinato le colocaron una cartulina con un mensaje donde se aducía que fue ultimado por dedicarse al crimen.

Posterior a oficiar la misa dominical de mediodía en la Catedral Metropolitana, argumentó que el alza delictiva se incrementará porque las personas no saben con quién tratan cuando detengan al presunto criminal, o bien, cuáles serán las medidas a tomar para defenderse del imputado.

El jerarca de la grey católica local, valoró que lo relevante no es la gran cantidad o multiplicidad de elementos policíacos de las corporaciones, sino la capacidad de reacción de los mismos.

Cabrero Romero juzgó que, si en San Luis Potosí se logra obtener paz y justicia para los residentes, la entidad accederá al progreso en los diferentes ámbitos "y todo se pondrá en su lugar".

"Esto va a ser una cadena que después va a crear, creo yo, dentro de lo que no nos conviene como ciudadanos, va a crear más la inseguridad porque no sabemos con quién estoy y no sabemos con qué medidas voy a actuar yo en defensa mía", refirió.

El posicionamiento del ministro católico se suma a los señalamientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quienes han urgido a las autoridades a inhibir dichas acciones.