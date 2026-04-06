Pide CEA reportar agua contaminada

Ante cualquier caso de mala calidad del agua suministrado por pipas, la población debe reportarlo ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), recomendó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Refirió que el organismo dependiente de los Servicios de Salud toma conocimiento de la denuncia y procede con la aplicación del protocolo, a fin de comprobar que se cumple lo establecido en la norma oficial NOM-127-SSA1-2021.

En entrevista, expuso que la Coepris monitorea de forma aleatoria las unidades de transporte de agua propiedad de los organismos operadores municipales, de la CEA y de las empresas de este giro comercial.

"Deben cumplir con una calidad para abastecer agua potable hacia las viviendas y hacia los habitantes, porque deben de cumplir con la Norma 127", comentó el directivo estatal.

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Lamentó que los particulares que operan en la clandestinidad no toman en cuenta estas disposiciones, por ello, conminó a los usuarios poner atención en el producto que reciben, es decir, que no presente algún tipo de contaminación, materia fecal u otro elemento extraño.

En cuanto a la regulación de los puntos de abastecimiento de agua potable como pozos profundos y norias, complementó que es una facultad que le corresponde a la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).