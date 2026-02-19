Pide Ceepac fórmula legal para definir su presupuesto

El consejero electoral, Juan Manuel Ramírez García, advirtió que los organismos electorales locales siguen dependiendo de la "voluntad" política de los Congresos y los Gobiernos estatales para definir su presupuesto, ante la ausencia de una fórmula legal que garantice certeza en la asignación de recursos.

El integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) sostuvo que la discusión no es nueva, pues recordó que desde 2009 ya se había planteado la necesidad de establecer en la ley electoral un mecanismo claro para calcular el presupuesto anual de los organismos electorales. Sin embargo, a más de una década, la propuesta no ha sido incorporada en la legislación.

En el contexto del sistema nacional electoral, señaló que esta fórmula debería aplicarse en todas las entidades del país. De lo contrario, explicó, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) continúan en una dinámica en la que deben "negociar" el presupuesto que solicitan y el monto que finalmente se les autoriza.

Ramírez García indicó que, aunque los organismos pueden presentar ante los poderes Legislativo y Ejecutivo una exposición detallada de sus necesidades, la decisión final no necesariamente toma en cuenta los argumentos técnicos de las autoridades electorales administrativas.

Para el consejero, incorporar una fórmula en la Constitución y en las leyes electorales locales permitiría dotar de certeza al financiamiento de los organismos autónomos y evitar que cada año su presupuesto quede sujeto a criterios políticos. No obstante, reconoció que, pese a que el planteamiento ha surgido bajo gobiernos de distintos partidos, hasta ahora no ha encontrado eco.