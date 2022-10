Pide diputada investigar acusaciones de violencia contra médico del IMSS

Ante las denuncias de presunto acoso sexual, violencia verbal, comportamientos agresivos y machistas en contra de un médico del IMSS, Lidia Nallely Vargas Hernández, diputada vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, exhortó a investigar los hechos, y de ser culpable el profesionista, destituirlo de forma definitiva.

Este fin de semana, estudiantes de medicina de la UASLP, expusieron que tales acciones las atribuyen a Julio César N., adscrito al piso A de Ginecología del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista, la legisladora recalcó que, si es culpable, la dependencia federal debe darlo se baja y no removerlo a otra unidad médica, como sucede en las universidades o escuelas donde también se reportan casos de acoso sexual.

La legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), advirtió que reubicar a un presunto agresor sexual en otro espacio laboral, implicará que siga con la comisión de tales agresiones hacia otras mujeres.

Inclusive, Vargas Hernández planteó que el imputado debería retirársele su cédula profesional, una vez acreditadas las acusaciones en su contra.

"Estas personas no pueden seguir trabajando, ni seguir ejerciendo este tipo de violencia. No sirve de nada que los cambien a otra zona, porque lo van a seguir haciendo. Entonces, que se le cese y se le quite el lugar en el IMSS (si es culpable)", concluyó.