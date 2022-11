Pide Enrique Galindo al Congreso garantizar viabilidad del servicio de agua

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos hizo un nuevo llamado a integrantes del Congreso del Estado para que, en la propuesta de tarifas de Interapas para el 2023, se busque un equilibrio entre no afectar a la ciudadanía y garantizar la viabilidad del servicio del agua.

"Pido que no se abandone el tema del agua, no tanto a Interapas; el agua es más importante que el propio organismo", declaró esta tarde en entrevista.

"No quiero ser fatalista, pero si no se toman buenas decisiones en este tema, en cinco u ocho años vamos a estar como Monterrey, Nuevo León. Y entonces, aunque queramos, no vamos a poder resolver los problemas de desabasto", advirtió el presidente municipal.

Frente a los señalamientos de la Comisión del Agua del Congreso, de que la solicitud de incremento de Interapas es la más alta de todos los organismos operadores del estado, que entregaron propuestas de entre siete y 10 por ciento de aumento, Enrique Galindo recordó que el año pasado la propuesta fue incluso más alta "y hubo menos debate", además de que si el porcentaje propuesto resulta alto, es porque se han acumulado cinco años consecutivos de no incremento a las tarifas.

"Yo estoy abierto a que el Congreso me invite", expresó, y dijo que el metro cúbico de agua en la capital potosina es el más barato de todas las capitales de la región.

Advirtió que si Interapas no recupera recursos, no se podrá invertir en proyectos de infraestructura necesarios para resolver los problemas de desabasto, pero señaló que esperará a "ver cómo el Congreso resuelve esto".