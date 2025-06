Pide Galindo investigar mal uso de ficha de búsqueda

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, lamentó que se haya alterado y usado un documento sensible como es una ficha de búsqueda de personas con fines de sátira política e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que profundice, de oficio, en la investigación del tema, ya que se configura un delito.

Declinó expresar mayores opiniones para evitar una posible politización del tema y mencionó ser "muy respetuoso con el colectivo" Voz y Dignidad por los Nuestros SLP que ayer mismo expuso su postura en contra del uso indebido de la citada ficha de búsqueda.

"Yo quiero ser muy respetuoso con el colectivo y cuidadoso con esta alteración a una ficha que, además, está protegida. No se puede alterar y yo no quiero contribuir con mi opinión a que se politice ese tema. No quiero expresar más opiniones, aunque lamento que alguien haya alterado la ficha", expresó el presidente municipal.

Manifestó su solidaridad con el colectivo y dijo que "la verdad es que yo espero más bien que, de oficio, la Fiscalía General del Estado inicie un proceso, porque hay delitos y ahí está la evidencia, y ahí están los medios que la difundieron, así como hubo otros medios que, con mucha responsabilidad, no lo difundieron y en cambio, sí difundieron la posición del colectivo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reiteró su intención de no contribuir a la politización del tema, e insistió en el llamado a la Fiscalía a que profundice, "porque es un delito el que se cometió y además se pone en entredicho un instrumento tan delicado como es la ficha de búsqueda. Yo no haré nada más. Confío más bien en la Fiscalía", concluyó.