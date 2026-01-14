Pide Interapas proteger tuberías ante el frío

Ante la entrada de un nuevo Frente Frío en la región, el organismo operador de agua Interapas llamó a la ciudadanía a proteger tuberías y medidores expuestos, pues las bajas temperaturas pueden provocar congelamiento del agua y daños en las instalaciones domésticas.

Cuando el líquido se congela dentro de una tubería, se expande, genera presión y puede producir fisuras o rupturas. El daño no sólo interrumpe el suministro, también deriva en fugas que incrementan el gasto en los hogares.

Entre las medidas preventivas recomendadas están envolver las tuberías y medidores exteriores con materiales de fácil acceso, como hule, espuma, telas gruesas, cartón, papel periódico o plástico. Para viviendas que quedarán sin habitantes durante varios días, cerrar la llave de paso evita que la presión interna provoque incidentes.

Además, se sugiere revisar periódicamente las instalaciones del interior y reparar cualquier fuga, incluso si parece mínima, ya que el clima frío puede agravarlas y generar desperdicio de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El llamado apunta a reducir afectaciones durante la temporada invernal y evitar pérdidas del recurso hídrico en los hogares.