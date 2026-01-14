logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide Interapas proteger tuberías ante el frío

Por Rolando Morales

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Pide Interapas proteger tuberías ante el frío

Ante la entrada de un nuevo Frente Frío en la región, el organismo operador de agua Interapas llamó a la ciudadanía a proteger tuberías y medidores expuestos, pues las bajas temperaturas pueden provocar congelamiento del agua y daños en las instalaciones domésticas.

Cuando el líquido se congela dentro de una tubería, se expande, genera presión y puede producir fisuras o rupturas. El daño no sólo interrumpe el suministro, también deriva en fugas que incrementan el gasto en los hogares.

Entre las medidas preventivas recomendadas están envolver las tuberías y medidores exteriores con materiales de fácil acceso, como hule, espuma, telas gruesas, cartón, papel periódico o plástico. Para viviendas que quedarán sin habitantes durante varios días, cerrar la llave de paso evita que la presión interna provoque incidentes.

Además, se sugiere revisar periódicamente las instalaciones del interior y reparar cualquier fuga, incluso si parece mínima, ya que el clima frío puede agravarlas y generar desperdicio de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El llamado apunta a reducir afectaciones durante la temporada invernal y evitar pérdidas del recurso hídrico en los hogares.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026
    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

    SLP

    Martín Rodríguez

    El Ceepac aprobó más de 174 millones para partidos rumbo al proceso electoral

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)
    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)

    SLP

    Huasteca Hoy

    Una parte de lo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco y otra será llevada a la UNAM

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata
    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

    SLP

    Redacción

    La intervención incluyó reparación de rejilla pluvial y pintado de guarniciones en el Centro Histórico.

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?
    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

    SLP

    Pulso Online

    Especialistas de la UASLP alertaron sobre el trastorno mental que ha ido en aumento en los últimos años