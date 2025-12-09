Pide IP apoyo de la federación para la sostenibilidad

En caso de que no exista apoyo a la iniciativa privada desde el Gobierno Federal, para que los negocios sean sustentables y sobrevivan, seguirá habiendo gente en la calle, sin trabajo y sin dinero, que es lo más peligroso para generar inseguridad pública o en su caso comercio informal, aseguró la presidente de Nuestro Centro, Mónica Heredia.

Explicó que a veces las políticas públicas no aterrizan porque hay gente muy cuadrada de mente y los que son genios y creadores, no trabajan en beneficio de todos, sino nada más en beneficio propio y en la comodidad.

Advirtió que hay formas de que la gente no se vaya a la calle a delinquir o al comercio informal, esta última, actividad que ha crecido un 300 por ciento.

Precisó que por ejemplo el Gobierno Federal no se ha dado cuenta de que las decisiones públicas a ese respecto les están machucando las manos, porque no es lo mismo cobrar piso a los comerciantes de la vía pública que permitir que los negocios formales crezcan y se desarrollen, puesto que son los principales generadores de actividad y del pago de impuestos y derechos.

Dijo que el cobro de piso a los comerciantes informales es una pellizcada de nada que de ninguna manera oxigena las finanzas públicas, si se le compara con los pagos de los empresarios o comerciantes por concepto de impuestos, predial, energía eléctrica, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el agua potable, el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo, el Impuesto al Valor Agregado y toda una cadena que la imprudencia de los diputados ha hecho más larga.

Comentó que la corrida financiera no termina este año ni el que viene, porque un empresario hace corridas financieras con pronósticos a largo plazo, como ocurre con BMW y las empresas ancla que van generando la cadena virtuosa de la apertura de plantas de proveeduría y por consecuencia de empleos, y son precisamente ellos los que requieren de los incentivos fiscales para que se movilice la economía.