Pide Navarro paciencia por obra en carretera a Rioverde y Periférico

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro, informó que, previo a su informe de gobierno, prevé iniciar alrededor de 20 obras en diversos rubros.

Detalló que los trabajos contemplan mejoras en calles, planteles educativos y áreas recreativas, algunas de ellas en respuesta a solicitudes de la ciudadanía.

En cuanto a las obras que el Gobierno Estatal ejecuta en coordinación con el Ayuntamiento, como es el puente elevado en la intersección de la carretera a Rioverde y el Periférico Oriente, pidió a la ciudadanía paciencia ante los inconvenientes y el congestionamiento vial que han generado.

"El llamado es a la gente de la zona oriente para que nos tenga un poco de paciencia. Una vez concluido el puente, verán el cambio y el ahorro de tiempo en sus traslados", expresó

Señaló que actualmente se trabaja en la preparación administrativa de su informe, con el fin de presentar resultados claros a la población soledense.