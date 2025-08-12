logo pulso
Pide Navarro paciencia por obra en carretera a Rioverde y Periférico

"Una vez concluido el puente, verán el cambio y el ahorro de tiempo en sus traslados", señaló el alcalde de Soledad

Por Flor Martínez

Agosto 12, 2025 01:00 p.m.
A
Juan Manuel Navarro / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Juan Manuel Navarro / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro, informó que, previo a su informe de gobierno, prevé iniciar alrededor de 20 obras en diversos rubros.

Detalló que los trabajos contemplan mejoras en calles, planteles educativos y áreas recreativas, algunas de ellas en respuesta a solicitudes de la ciudadanía.

En cuanto a las obras que el Gobierno Estatal ejecuta en coordinación con el Ayuntamiento, como es el puente elevado en la intersección de la carretera a Rioverde y el Periférico Oriente, pidió a la ciudadanía paciencia ante los inconvenientes y el congestionamiento vial que han generado.

"El llamado es a la gente de la zona oriente para que nos tenga un poco de paciencia. Una vez concluido el puente, verán el cambio y el ahorro de tiempo en sus traslados", expresó

Señaló que actualmente se trabaja en la preparación administrativa de su informe, con el fin de presentar resultados claros a la población soledense.


