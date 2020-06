Pide Pedroza a diputados no tomar decisiones financieras "con una vista tan corta"

La politización del tema de la reestructuración de la deuda, complicará las opciones que se puedan tomar de financiamiento, advirtió el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán.

Consideró que la actual situación obliga a todos los involucrados a ser responsables en la búsqueda de soluciones a los graves problemas de carácter financiero, que se registran a consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Dijo que esas decisiones se tendrían que tomar conjuntamente entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, por lo que se continúan evaluando algunas otras alternativas que inevitablemente tendrán que pasar por el Congreso del Estado.

Indicó que si los legisladores están haciendo de ello un tema político, lo están haciendo muy mal, ya que la próxima administración estatal de Morena, panista o del partido que sea, lo primero que hará es reestructurar la deuda.

Dijo no entender cómo pueden tomar decisiones con una vista tan corta. "Las alternativas no resultan sencillas, ya que vender un terreno de 80 hectáreas será complicado debido a que no hay una fila de compradores en espera de esa venta", observó.

Otra opción es el crédito, el cual no está descartado, sin embargo aunque a nadie le gusta tener deudas, si no es con un financiamiento no se podrán realizar más acciones.

El titular de Sefin, indicó que de no autorizarse la venta de los terrenos o un crédito, se recurriría a la cancelación o posponer algunas obras "esa cancelación sería decisión del gobernador en conjunto con áreas ejecutoras de obra como Seduvop, JEC y CEA".