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Pide S. Rocha medio camión para mujeres

Señala que la medida es para erradicar el acoso

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
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Pide S. Rocha medio camión para mujeres

La diputada local Sara Rocha Medina propuso reservar hasta la mitad de los espacios del transporte público para mujeres, niñas y niños en San Luis Potosí, como parte de una reforma a la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí que busca reducir el acoso y la violencia que enfrentan las usuarias durante sus traslados.

Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora señaló que, aunque la movilidad es un derecho humano, para muchas mujeres usar el transporte público implica enfrentar incertidumbre, incomodidad e incluso agresiones. Explicó que esta realidad se refleja en prácticas que se han normalizado entre las usuarias, como cambiar rutas para evitar ciertos lugares, dejar de salir solas a determinadas horas o mantenerse en alerta constante dentro de las unidades.

La propuesta plantea reservar de manera permanente al menos el 30 por ciento de la capacidad de las unidades para uso exclusivo de mujeres, niñas y niños menores de 12 años, porcentaje que podría incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 50 por ciento. También contempla delimitar asientos exclusivos y operar unidades destinadas completamente a mujeres en horarios de mayor demanda.

Otro de los puntos de la iniciativa es incorporar a más mujeres como conductoras del transporte público, mediante la creación de padrones de operadoras y el impulso a su contratación en un sector históricamente dominado por hombres. De acuerdo con la legisladora, la presencia de conductoras podría mejorar la percepción de seguridad entre las usuarias y contribuir a disminuir conductas agresivas dentro del servicio.

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La reforma plantea modificar diversos artículos de la legislación estatal en materia de transporte, entre ellos el 12, 23 y 67, para establecer el denominado Sistema Mixto de Movilidad Segura. El proyecto fue turnado a comisiones del Congreso del Estado para su análisis.

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