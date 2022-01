Pide Salud a contagiados de covid no acudir por prueba gratuita para verificar si ya superaron la enfermedad

La Secretaría de Salud informó que este viernes, sábado y domingo se mantendrá la aplicación de pruebas gratuitas de antígenos para la detección de covid-19.

Aunque en su publicación en redes sociales, la dependencia no especificó dónde se ubicarán los centros de aplicación de pruebas, ayer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la reactivación de los módulos en el Museo Nacional de la Máscara, Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y el Centro de Convenciones, donde el test se realiza sin que la persona tenga que descender de su vehículo, en horario de 9:00 a 17:00 horas, al igual que en las jurisdicciones sanitarias de la entidad.

Deben acudir quienes al realizar test en línea obtengan resultado en color amarillo, de lo cual deberán mostrar una captura de pantalla y presentar CURP.

La Secretaría de Salud advirtió que no se realizan segundas pruebas a quienes ya en el pasado obtuvieron un resultado confirmatorio.

"Si usted acudió en la pasada jornada y obtuvo resultado positivo, POR FAVOR, POR FAVOR, le pedimos que no acuda a solicitar prueba para ver si ya es negativo, esto no es necesario Y NO SE LE APLICARÁ LA PRUEBASi usted obtiene un resultado positivo a COVID-19, debe permanecer 7 días en cuarentena, o más si sigue con síntomas. Si a los 10 días ya no tiene síntomas puede retomar sus actividades con uso estricto de cubrebocas, guardando su distancia y lavando sus manos de manera frecuente con agua y jabón, o gel antibacterial con al menos 70% de alcohol", detalló la instancia gubernamental.