Pide Salud a potosinos no usar cubrebocas si no se padece una enfermedad respiratoria

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha detectado viajeros con síntomas de coronavirus en el Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga", informó Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa).

El funcionario estatal afirmó que la dependencia mantiene colaboración para capacitar al personal, para que en caso de ubicar personas con fiebre o cuadros de la enfermedad, lo reporten.

Explicó que existen dos condiciones proclives a riesgo, una es sobre el portador asintomático como el del Estado de México, es decir, personas con el virus que pueden tenerlo hasta por 14 días y no desarrollar el padecimiento.

Precisó que Salud no tiene ningún lineamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detener a personas provenientes de un país donde hay transmisión.

"Nosotros estamos trabajando en una coordinación que marca el Reglamento Sanitario Internacional (...) hay acciones que se están llevando a cabo en China, en Japón, en Estados Unidos, donde hay vuelos directos y también se están llevando a cabo en Europa", describió.

Mientras en la ciudad continúan las compras de pánico de geles y cubrebocas, Lutzow Steiner urgió a la población a ser consciente en la no utilización de la mascarilla si no se padece una enfermedad respiratoria ni se ingresa a un hospital.

"No se recomienda a nivel poblacional y muchos menos en este momento donde no hay transmisión local en San Luis Potosí. La gente no debe usar cubrebocas, no está recomendado y tampoco hay restricción de actividades sociales ni reducción de eventos masivos", concluyó.