¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Pide Ssa denunciar abusos en los asilos

Por Rubén Pacheco

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Luego de la clausura de la Aldea de los Abuelos, ubicada en la avenida Mariano Jiménez de la capital  potosina, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) de Gobierno del Estado, exhortó a la población denunciar cualquier irregularidad en asilos de la entidad.

Describió que durante la intervención a la casa de retiro, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) detectó el incumplimiento de diferentes disposiciones en materia 

de salubridad.

"Lo que se procedió fue a hacer la clausura definitiva del inmueble. Ahorita fue una revisión de sanidad de lo que le corresponde a la Coepris", expuso la entrevistada.

Precisó que se estableció comunicación con los familiares de todas las y los adultos mayores y mediante colaboración interinstitucional, se le dará seguimiento a las condiciones físicas y salud auxiliadas.

Aclaró que, si bien la Coepris atendió la materia sanitaria, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encargó de verificar la integridad física de los adultos mayores que se encontraban en el establecimiento, remitiéndolos al asilo del Gobierno 

del Estado.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) corroboró que no cumplía con las obligaciones relacionadas con las medidas estructurales y de protección civil, complementó la funcionaria estatal.

