Piden a alcaldes mejorar policías municipales

“San Luis Potosí fue el epicentro, pero de solucionar un problema, porque el problema no se originó aquí, el problema se originó en Guanajuato”, aseguró José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno del Estado, al ser cuestionado sobre la red de tráfico de personas que recientemente se localizó en el municipio de Matehuala.

Después de informar que se reforzó la seguridad en la carretera 57 sobre todo a la altura de Matehuala, Torres Sánchez, hizo un exhorto a los presidentes municipales cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad.

“Es exhortarlos a que cumplan con sus obligaciones constitucionales legales, que revisen la actuación de sus cuerpos de seguridad pública, que no los dejen ir, que no les echen porras porque luego dicen que tienen a la mejor policía de todo San Luis cuando eso no es verdad porque les crean falsas verdades, me refiero a la tropa”, expuso.

Aseguró que no es cierto que los policías municipales sean los mejores, pues basta con pedir un informe de cuántas puestas a disposición han hecho a la Fiscalía General del Estado, “no pueden ir por la vida solo echándose porras”.

Agregó que, los presidentes deben de reconocer la verdad y trabajar siempre buscando lo mejor para la ciudadanía, situación que podría ser el caso específico de los municipios de la capital potosina y de Matehuala.

Guadalupe Torres manifestó que, desde los hechos en la carretera 57 por la desaparición de personas y la localización 86, entre ellos 59 migrantes, se ha reforzado la seguridad con un mayor número de elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena.

Recordó la necesidad de que se instale una base del Ejército en el municipio de Matehuala, para lo cual se requieren 60 hectáreas, obra que se está gestionando para que se pueda concretar y tener mayor seguridad.