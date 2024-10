Piden a Gallardo aclarar viaje a centro ecuestre

Deben darse a conocer los beneficios que traerá al estado la visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a Catar, dijeron el diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte y el diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

“No conozco la información del viaje, habría que tener un poco más de profundidad, si este viaje se hizo con recursos públicos o si fue con recursos privados y, a partir de ahí, poder dar un poco más de mi punto de vista”, respondió Rubén Guajardo Barrera.

Ambos legisladores coincidieron en que se debe contar con mayor información oficial respecto al viaje, para saber si se hizo con recursos públicos y, en caso de así serlo, cuestionar qué beneficios tendrá la visita para el estado.

“Yo he visto ese tema sin duda muy desafortunado si no se transparenta, no es un planteamiento o una acción que se tiene que observar desde el gobierno, creo que sería importante conocer más detalles de los beneficios”, comentó Marco Gama.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fue captado en video visitando el centro ecuestre Al-Shaqab en Catar, acompañado de la senadora, Ruth González Silva, el video fue publicado en junio de este año, sin embargo, la visita no fue reportada de manera oficial por el mandatario.