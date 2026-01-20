logo pulso
SLP

Piden a PC monitorear posible falla geológica

Por Leonel Mora

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
Piden a PC monitorear posible falla geológica

Residentes y comerciantes de la calle de La Corregidora, en la cabecera municipal de Soledad, expresaron su preocupación por un levantamiento del pavimento que podría tener su origen en una falla geológica.

Algunas propiedades en la cuadra de La Corregidora que se ubica entre las calles de La Independencia al norte y Melchor Ocampo al sur ya presentan cuarteaduras en sus rampas de acceso y fachadas y sus habitantes consideran necesaria una evaluación por parte de autoridades municipales de Protección Civil.

Hace varios años, esta y otras calles aledañas presentaron desniveles en sus pavimentos que se achacaron a colapsos del viejo drenaje de la cabecera municipal. Sin embargo, este tipo de desperfectos generan el hundimiento de la superficie de rodamiento, pero no que ésta se levante.

Como sea, será necesaria una visita de Protección Civil para identificar los efectos de una posible falla geológica en el subsuelo de la cabecera municipal.

  y sus posibles riesgos para la población que habita y trabaja en una de las zonas más densamente pobladas del municipio soledense.

